Verbena e Zonzini in vasca a Parigi, sognando le Olimpiadi del 2024

Dopo l’argento conquistato ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, le due sincronette biancazzurre hanno partecipato nel weekend alla tappa delle FINA Artistic Swimming World Series 2022 a Parigi, confermando la loro crescita constante. Nel duo libero e nel duo tecnico la coppia biancazzurra si è attestata in ottava posizione. Jasmine Verbena ha gareggiato anche nel solo libero, chiuso in quinta posizione, e nel solo tecnico, dove ha chiuso al sesto posto.

“Parigi è stata la prima gara internazionale di questa stagione e la prima di questo nuovo ciclo olimpico – commenta il tecnico Simona Chiari, che ha accompagnato le due ragazze insieme al direttore sportivo Bruno Gennari -. Gli esercizi nuovi presentati hanno ottenuto punteggi e posizioni in classifica che confermano il percorso di crescita e di affermazione della realtà sammarinese nel contesto mondiale del nuoto artistico. Consapevoli del nostro potenziale e dei margini di miglioramento delle nostre atlete, siamo pronte a tornare in vasca e impegnarci a fondo per continuare a dimostrare il nostro valore nelle prossime competizioni”.