NUOTO Verso la 20^ del Meeting del Titano 9° Gran Prix d'inverno Si sta componendo il roster di nuotatori che parteciperanno alla due giorni sabato 25 e domenica 26 del Meeting di Nuoto del Titano

Quasi tutto pronto per la 20esima edizione del Meeting di Nuoto del Titano. La Nazionale italiana parteciperà come sempre con un nutrito numero di atleti, naturalmente non mancherà anche la Nazionale sammarinese in preparazione ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa di Malta 2023. Ogni nuotatore potrà partecipare ad un massimo di 6 gare in programma. La piscina del Multieventi Sport Domus 50 metri 8 corsie è dotata di cronometraggio completamente automatico blocchi di partenza certificati di ultima generazione con backstroke start. Proprio per questo e per la collocazione geografica, l'organizzazione certosina della Federnuoto, il Meeting del Titano è un punto di riferimento imprescindibile per l'inizio di stagione del nuoto agonistico.

La due giorni si aprirà sabato 25 febbraio con le prime gare in programma per le 9 e chiusura alle 12.30. Nel pomeriggio si riparte alle 14.30 per concludere alle 18.30. Stessi orari domenica 26 febbraio quando è prevista alle 16.55 anche l'esibizione degli Special Olympics San Marino. Verranno premiati in denaro gli atleti con le tre migliori prestazioni assolute maschili e femminili. 1° migliore prestazione 500 euro; 2° 250, terza 150. Tra gli atleti segnaliamo la presenza di Luca Dotto 33enne. Oro agli Europei di Londra 2016 nei 100 stile, primo posto per lui a Copenaghen 2017 stessa distanza ma in questo caso Europei in vasca corta. Lorenzo Zazzeri argento a Tokyo nella 4x100 stile libero, tra l'altro pittore di fama conosciuto sui social con l'acronimo di “ZazzArt”, e Simone Cerasuolo record del mondo juniores per lui sui 50 metri rana.

Tra le donne i nomi noti sono quelli di Ilaria Bianchi oro nei 100 farfalla ai mondiali in vasca corta di Istanbul, Silvia Di Pietro primatista italiana dei 50 farfalla, Costanza Cocconcelli primatista italiana dei 100 metri misti realizzato ai campionati europei in vasca corta di Glasgow. Nazionale italiana diretta da Cesare Butini. Per quanto riguarda San Marino vedremo in vasca i cinque atleti che saranno protagonisti anche ai Giochi dei Piccoli stati di Malta 2023. Valloni, Bianchi, Casadei, Ceccaroni e Rebosio sempre guidati e seguiti da Luca Corsetti.

