Verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

A quasi un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è in prima linea per una serie di iniziative volte a sensibilizzare la partecipazione e la promozione della delegazione sammarinese al massimo evento sportivo internazionale. Il primo dei tre appuntamenti fissati in calendario è per sabato 15 giugno, alle ore 19:30, con il concerto dell’Istituto Musicale Sammarinese “Note da Campioni, la Musica celebra lo spirito sportivo”.

L’evento, che si terrà sul Campo Centrale del Centro Tennis di Montecchio, sarà un tuffo nella memoria attraverso la musica, per mezzo della quale si risveglieranno emozioni e ricordi legati ad alcuni particolari momenti che hanno caratterizzato pagine sportive che hanno fatto la storia. Domenica 23 giugno si ricorderà in tutto il mondo l’Olympic Day, una celebrazione dello sport, della salute e dello stare insieme.

Anche a San Marino verrà diffuso il messaggio sull’importanza dell’attività fisica, così come veicolato dal Comitato Olimpico Internazionale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con iniziative che sono di stimolo per “muoversi insieme” nel prendere spunto dallo slogan “Let’s Move” del CIO.

Il 26 giugno, a un mese esatto dall’inizio dei Giochi Olimpici, su San Marino RTV andrà in onda, alle ore 21, una serata dedicata alle Olimpiadi del Terzo Millennio e all’imminente partecipazione a Parigi della squadra sammarinese con l'annuncio ufficiale degli atleti del Team San Marino.

