Vezzali: ”Spero che San Marino possa lasciare un segno a Tokyo”

Clima scherzoso e di grande amicizia nella sala Hataky dell’Hotel Imperial di Tokyo. Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ha aperto raccontando un aneddoto. “Se si interromperanno i rapporti di grande collaborazione tra noi e l’Italia dal punto di vista sportivo - ha detto - la colpa è la mia, sapevo del grande palmares di Valentina Vezzali, ma non ricordavo quanti oro olimpici ha vinto, e lei giustamente me lo ha fatto notare”.







Battute per sciogliere il ghiaccio a parte, l’incontro si è svolto in un clima di profonda stima tra due stati amici. Il Sottosegretario italiano ha aperto ad una collaborazione tra Italia e San Marino per poter proseguire nella crescita e lo sviluppo dello sport sammarinese, che potrebbe così allargare la propria offerta sportiva.

La sei volte medaglia d’oro olimpica della scherma, ha parlato delle ambizioni di medaglia di San Marino a questi giochi conoscendo le qualità di Alessandra Perilli: “sarà un bel derby con la nostra Jessica Rossi" - ha concluso il sottosegretario allo sport italiano.