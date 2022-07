BASKET U18 Via al campionato europeo U18 di basket divisione c San Marino in campo all'esordio domenica 24 luglio contro l'Albania

29 partite, 10 nazionali in campo. In palio il titolo europeo U18 divisione C. San Marino è pronto per ospitare un altro evento internazionale in questa estate 2022. L'appuntamento è al Multieventi a partire da domenica 24 luglio quando sul parquet sammarinese si daranno battaglia a suon di schiacciate e triple Albania, Andorra, Malta, Monaco e San Marino nel girone A. Armenia, Azerbaijan, Gibilterra, Lussemburgo e Moldova nel girone B. A guidare i Titani coach Stefano Rossini, che conosce le difficoltà di un torneo così ambizioso da giocare in casa: "Ci siamo preparati bene. I ragazzi sono stati sempre attenti e desiderosi di dare il 100%. Non so dove potremo arrivare. Abbiamo un'idea di massima del valore degli avversari ma io credo che molto dipenderà da noi, dal nostro approccio e dalla tenuta mentale".

Un impegno importante per la nazionale Sammarinese U18 e per tutta la macchina organizzativa della Federbasket che ha fatto di tutto per riuscire a rendere questo evento unico e indimenticabile.

Nel servizio, le interviste a Stefano Rossini, CT San Marino Basket U18 e Monica Galli, Segretaria Federbasket Sammarinese.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: