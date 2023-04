Via al campionato, San Marino difende il titolo

Un inverno a discutere sulla formula del campionato e ora che finalmente si parte San Marino c'è. Difende il titolo conquistato la scorsa stagione e parte con il pieno di entusiasmo e volti noti. Tante le conferme importanti con gli innesti di Erikson Leonora, già esperto di campionato italiano, del catcher Giovanny Rosales e di Gianluca Tognacci. Con l'obiettivo, dice il General Manager Mazzotti, di arrivare il fondo anche quest'anno e “...chiudere quando gli altri non giocano più”. Una prima fase di 10 partite che prendono il via sabato prossimo a Serravalle contro Athletics Bologna (gara1 alle 15, gara2 alle 19), poi una seconda fase con incontri sulle 3 partite a 7 innings che conduce ai quarti di finale, vera novità dell'anno. “Abbiamo giocato appena 2 amichevoli” dice Doriano Bindi e dunque la prima parte di campionato servirà per trovare la quadra e abituarsi a vincere. Una stagione che comincia sabato e si conclude il 16 settembre. Quando San Marino vuole esserci e alzare il trofeo per il terzo anno consecutivo.

Nel servizio l'intervista al Manager Doriano Bindi