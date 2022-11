COPPA ITALIA ECCELLENZA Victor promosso al decimo rigore 1-1 al novantesimo. La qualificazione si decide dal dischetto

Victor promosso al decimo rigore.

Victor promosso al decimo rigore. L’errore è del portiere Dall’Ara che si fa parare il rigore dal collega Forti. Tempi regolamentari finiti 1-1. Serata fredda a Cesenatico poco visibili le righe che delimitano il campo. Ampio turnover per Cassani, ma questo non cambia la fisionomia di un Victor che sblocca subito: ottimo lavoro di Mengucci per Mantovani destro sotto l’incrocio dei pali. Biancoazzurri in evidenza, Gramellini per Malo: diagonale centrale, blocca Dall’Ara. Pericoloso il Cesenatico con la punizione dal lato corto, la sfera attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno intervenga. Cresce il Bakia Cesenatico, Boschi dalla distanza, Forti con i pugni.

I frutti del buon momento Cesenatico arrivano puntuali al minuto 38. Buda perde un pallone ingenuo poi commette fallo e viene ammonito. Punizione Fiaschini e mani in barriera di Tiraferri. Rigore, trasformato dallo stesso Fiaschini.

Nella ripresa e’ sempre Boschi uno dei più attivi, destro a giro di poco sopra la traversa. Applausi per il numero 7 in maglia gialla. Ancora la formazione di Faedi con Mazzarini, buona velocità e giocata da calcio a 5, blocca Forti. Sempre Mazzantini e Boschi, i più brillanti: il colpo di testa dello scatenato numero 7 finisce alto. Brivido quando Federico Forti appoggia di petto verso Dall’Ara che recupera la posizione e controlla. Minuto 38 espulso Qajita Seid per proteste, Cesenatico in 10.

Per decidere il passaggio del turno ci vogliono i calci di rigore. Segnano tutti. Si va ad oltranza. Sbaglia Manuelli al settimo e fallisce anche Bandieri. Il tutto si ripete anche al nono con l’errore di Pasquinelli e il successivo di Manole. Dioh realizza il decimo per il Victor San Marino e Forti vince il duello con il collega Dall’Ara e i biancoazzurri volano ai quarti di finale di coppa Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: