LOTTA VIDEO | Myles Mularoni vince l'argento agli Europei di Roma 2020

E' finita con un argento bellissimo l'avventura di Myles Amine Mularoni ai Campionati Europei di Lotta. L'atleta sammarinese, già bronzo ai Giochi Europei di Minsk e con il pass per Tokyo in tasca, ha dimostrato ancora una volta il suo alto livello internazionale anche a Roma, sede dell'Europeo. Myles ha cominciato il torneo con il vento in poppa, un ottavo di finale dominato per lui che ha rifilato un inequivocabile 10-0 al tedesco Schaefle. Pochi problemi anche ai quarti quando Myles ha regolato per 6-2 l'armeno Miktaryan. A questo punto però tra il podio è Amine c'era una complicatissima semifinale opposto al bielorusso Tsikhayeu che in precedenza aveva facilmente vinto i suoi incontri. Tra i due il match è combattuto e aperto, Myles lo porta a compimento con lucidità e conquista 2-1 la finalissima per l'oro. L'ultimo atto è contro il mostruoso russo Naifonov, grande favorito della vigilia, che ha tritato tutti gli avversari incontrati nel corso del torneo. Myles resta sempre dentro l'incontro, ma il guizzo per aprire la strada al miracolo non lo trova. Vince Naifonov 4-0, per Amine Mularoni è una strepitosa medaglia d'argento, un altro step verso Tokyo per un'Olimpiade che lo attende protagonista.



