Vince ancora la Titan Services, perde la Banca di San Marino

La Titan Services vince anche contro Bellaria. Una vittoria che porta la squadra di coach Stefano Mascetti a un passo dai play off certi. I biancoazzurri salgono a quota 46 punti a +1 sul San Zaccaria Ravenna, soprattutto a +6 sul Bellaria, oggi la prima fuori dai play off. Nel primo set la Titan Services s'impone 25/9, sfruttando un avvio di set che mette i padroni di casa avanti 12/3 al secondo time-out. Nel secondo set si gioca in equilibrio fino 7 pari. La Titan Services allunga 10/7 e mantiene il vantaggio di 4 punti fino al 14/10. Bellaria si avvicina a -3 sul 19/16. I sammarinesi continuano a produrre il proprio gioco e vanno a chiudere 25/18. Nel terzo parziale la Titan Services allunga progressivamente fino al 25/18. Farinelli mette 26 punti in totale. Prossimo impegno in casa: super sfida contro la Conad San Zaccaria per il primato.



In serie C femminile la Banca di San Marino cede 3-0 sul campo della Teodora Ravenna. Le Titane non entrano mai in partita. La squadra di coach Sarti non va oltre i 17 punti nel secondo parziale, raccogliendone 16 e 15 rispettivamente nel primo e terzo parziale. Banca di San Marino sempre a quota 17 punti con il San Martino. Prossimo impegno in casa, sfida importante contro Bellaria davanti alle Titane con 22 punti.