VOLLEY Vincono PromoPharma e Titan Services Successi importanti in chiave salvezza per le squadre sammarinesi impegnate nei campionato di serie B e serie D.

Tornano a fare punti pesanti PromoPharma e Titan Services. In serie B la squadra di Stefano Mascetti supera 3-0 il Legnago. Al PalaCasadei arriva un successo fondamentale per la classifica dei Titani. Contro il Legnago, ultimo in classifica, i Titani non potevano sbagliare. Nel primo set San Marino è costretto a inseguire, poi dal 12 pari il punteggio resta in equilibrio. Sul 22 pari due errori consecutivi degli ospiti portano la PromoPharma avanti 24/22. San Marino chiude il parziale. Nel secondo set inizia bene la squadra di Mascetti. I biancoazzurri allungano fino al 24/17, non ci sono problemi per San Marino che fa suo il set grazie a un errore in attacco di Legnago. Nella terza ripresa la PromoPharma va avanti, poi Legnago recupera e va in vantaggio. I Titani trovano il break decisivo e si portano sul 20/16. San Marino chiude e vince la partita. In tabellino bene Benvenuti con 15 punti, gli stessi messi da Ricci. In classifica la PromoPharma sale a 20, alle spalle di Pietro Pezzi Ravenna con 24. Prossimo impegno in trasferta contro Forlì, terza forza del campionato.

Torna a vincere anche la Titan Services. La squadra di Wilson Renzi s'impone sul parquet di Viserba per 3-0. Le sammarinesi vincono il primo parziale 25/17. Molto combattuto il secondo set con San Marino avanti 24/21 e poi deciso ai vantaggio per le biancoazzurre 27/25. Nel terzo parziale, quale errore di troppo delle Titane, ma il set è della squadra ospite per 25/20. In tabellino, Tura e Ghinelli mettono 12 punti a testa. La classifica vede la Titan Services portarsi a 15 punti, gli stessi di Teodora Ravenna e Stella Rimini. Prossimo impegno in casa contro la Teodora Ravenna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: