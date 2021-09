Vittoria con record per Matviychuk al Giro del Monte

Nel video l'intervista a Vasil Matviychuk

L'ucraino Vasil Matviychuk ha vinto l'edizione 2021 del Giro del Monte. Per il corridore del Gruppo Sportivo Gabbi anche il nuovo record della gara dopo aver completato i 7km previsti in soli 21 minuti e 50 secondi. Alle spalle di Matviychuk il sammarinese Lorenzo Bugli che migliora il terzo posto dello scorso anno e chiude secondo assoluto. Sul gradino più basso del podio Vincenzo Scuro. Bottino pieno per la GS Gabbi di Bologna che si aggiudica anche la categoria femminile con Anna Spagnoli in 26'18''.

Nel video l'intervista a Vasil Matviychuk, vincitore Giro del Monte 2021