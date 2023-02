VOLLEY Vittoria importante per la PromoPharma In serie D sconfitta la Titan Services a Santarcangelo.

La sfida contro la Spezzanese era partita importantissima per la stagione della PromoPharma e la squadra di Stefano Mascetti non la sbaglia. I Titani s'impongono per 3-1 e dopo la sconfitta di Viadana ritrovano punti e morale. La gara del PalaCasadei non inizia bene per i biancoazzurri che vanno sotto dopo il primo set, con gli ospiti che chiudono sul 25/21 il parziale. Nel secondo set è la PromoPharma a mettere la testa avanti.

In questo frangente della partita il muro avversario non riesce a frenare gli attacchi dei padroni di casa che allungano. Gli ospiti non riescono più a recuperare, San Marino pareggia il conto dei set con un 25/16. Nel terzo parziale la PromoPharma è costretta a inseguire. Si torna in parità, prima del nuovo allungo ospite che i Titani riescono però a annullare sul 17 pari. Un muro di Caselli e un attacco da posto 2 di Paganelli allungano il punteggio sul 23/20, ma un errore in attacco e un fallo d’invasione fischiato dal secondo arbitro riaprono il set. Sul 23 pari, Caselli e Benvenuti chiudono 25/23.

Il quarto parziale vede le due squadre equivalersi nel punteggio fino al 18 pari. Sono tre errori dei modenesi a dare un prezioso vantaggio ai padroni di casa. Sul 24/21 è l’ennesimo attacco positivo di Kiva a chiudere la partita. In tabellino 22 punti per Kiva, 19 per Benvenuti e 13 per Paganelli. In classifica la PromoPharma aggancia a 17 punti proprio la Spezzanese. Prossimo impegno contro la Sab Group Rubicone.

In serie D femminile la Titan Services cede sul parquet di Santarcangelo per 3-0. Nel primo parziale le sammarinesi cedono per 25/18, mentre nel secondo subiscono la partenza delle romagnole e non riescono più a recuperare. Il terzo set si chiude con un 25/22 con San Marino sempre dietro nel punteggio. Prossimo impegno in casa contro l'Unica Volley Rimini.

