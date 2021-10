Vittoria in trasferta per Titan Services, ko casalingo per la Beach&Park

Parte con una sconfitta la stagione della Beach&Park San Marino nel campionato di serie C. Dopo il rinvio della scorsa settimana, la squadra di Wilson Renzi ha perso in casa contro la Libertas Forlì per 3-0. Le Titane giocano una partita condizionata dalla tensione. I troppi errori commessi incidono sul risultato finale. La Libertas Forlì si aggiudica primo e terzo set con il punteggio di 25/19, mentre nel secondo chiudono 25/17. Tra le sammarinesi da segnalare i 13 punti di Tura. Prossimo impegno in trasferta, giovedì 28 ottobre, contro la Portuali Ravenna.









In serie B maschile successo invece per la Titan Services. La squadra di Stefano Mascetti s'impone 3-1 sul campo del Bellaria con i parziali di: 21/25, 25/17, 22/25, 20/25. In tabellino da segnalare i 20 punti di Frascio. Prossimo impegno in casa, sabato 30 ottobre, contro il volley Potentino Macerata.