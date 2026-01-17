ATLETICA
Vittoria, record sammarinese e grande prestazione per Alessandra Gasparelli
Grande prova per la velocista sammarinese nella gara dei 60 metri ad Ancona.
Un altro grande risultato per Alessandra Gasparelli che conquista la vittoria nei 60 metri al Palaindoor di Ancona. La velocista sammarinese ferma il cronometro sul tempo di 7.30'', risultato che le permette di conquistare il gradino più alto del podio e stabilire il nuovo record sammarinese. Un risultato eccezionale che, ad oggi, vale la 6ª posizione in tutta Europa.
[Banner_Google_ADS]