Vola con il Team San Marino a Malta

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese d'intesa con il tour operator Mondo Immagine annuncia la possibilità di viaggiare insieme al Team San Marino in vista dei prossimi Giochi dei Piccoli Stati di Malta. Il charter, messo a disposizione della compagnia aerea AIR Malta, partirà domenica 28 maggio dall’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”. Il tour operator Mondo Immagine, con sede a Serravalle in via IV Giugno, sarà l’unico e referente esclusivo per la vendita dei biglietti aerei. Vengono, inoltre, proposti pacchetti con incluso alloggio e altri servizi. Si tratta di un’occasione speciale per supportare la delegazione sammarinese impegnata per una settimana nella XIX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa con accesso libero alle gare, oltre che un'opportunità per apprezzare l'accoglienza e le bellezze della terra maltese.