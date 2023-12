PALLAVOLO Volley: 11° Memorial Alessandro Casadei alla Nazionale Seniores Appuntamento imperdibile nel ricordo del capitano e palleggiatore sammarinese scomparso nel 2009.

Un appuntamento che non può mancare, che da 11 anni è l'occasione per ricordare Alessandro Casadei, Il capitano e palleggiatore della Nazionale di San Marino scomparso nel 2009. Il triangolare organizzato è uno di quei momenti da non perdere, perché l'importante è esserci per tenere vivo il ricordo di Cassa, grande esempio della pallavolo sammarinese. La Casa del Volley biancoazzurro porta già il suo nome e il PalaCasadei ha ospitato questo evento che ha coinvolto tre squadre in un triangolare tutto in chiave sammarinese.

Sul parquet di Serravalle si sono sfidate le nazionali maschili seniores e juniores, insieme ai giocatori italiani tesserati per la Beach&Park di serie B e D. Il memorial Casadei è da sempre un momento importante che va oltre allo sport proprio per la volontà di voler ricordare un atleta come Alessandro Casadei che ha saputo sempre distinguersi dentro e fuori dal campo. Sul piano dei risultati il torneo è stato vinto dalla Nazionale Seniores di San Marino che ha conquistato due successi. Nella prima partita la squadra Juniores è stata superata 2-0 dalla formazione mista composta dai giocatori italiani. La Seniores si è imposta con lo stesso risultato di 2-0 contro la Seniores. L'ultima partita è stata quindi decisiva per l'assegnazione del trofeo. Una partita nel complesso combattuta decisa solo al terzo set in favore della Nazionale Seniores.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: