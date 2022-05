Volley, al Multieventi si è giocata la Supercoppa delle medie

Con la pandemia che pian piano allenta la sua morsa scuola e sport riprendono sempre più i loro spazi. E così, per la prima volta dall'arrivo del covid, al Multieventi si gioca la Supercoppa della pallavolo delle scuole medie sammarinesi, torneo organizzato in collaborazione con la FederVolley. Due triangolari, 6 classi partecipanti – tre maschili e tre femminili – che per qualificarsi hanno dovuto imporsi nella fase a gironi, interna all'istituto di appartenenza.

Tra i ragazzi la Supercoppa va alla 3ª M di Fonte dell'Ovo con 6 punti, conquistati con due vittorie in altrettante partite: seguono la 3ª D di Serravalle, 3 punti, e la 3ª H di Fonte dell'Ovo con un punto, frutto della vittoria di un set. Nel triangolare delle ragazze invece il titolo se lo prende, sempre con 6 punti, la 3ª C di Serravalle: battute due classi di Fonte dell'Ovo, la 3ª H, 3 punti, e la 3ªD. Il tutto in un torneo che, considerando la giovane età degli atleti in gara, ha messo in mostra un'elevata qualità tecnica, a sottolineare la validità del lavoro degli insegnanti. Un primo passo verso il ritorno a una piena normalità, il che vorrebbe dire ripristinare l'annualità della Supercoppa.