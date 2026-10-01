Volley, al Pala Casadei si giocano le qualificazioni all'Europeo SCA U20 femminile

Fine settimana internazionale al Pala Casadei, che ospiterà le qualificazioni agli Europei Small Countries Association U20 di pallavolo femminile. 6 le squadre coinvolte, divise in due gironi, con la prima classificata che otterrà il pass per la fase finale del torneo, in programma nel 2027.

San Marino è nel gruppo con Monaco e Faroe, da affrontare rispettivamente venerdì alle 17:30 e sabato alle 20:30, nell'altro ci sono Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia: le vincitrici dei due gironi si affronteranno nella finalissima di domenica, fissata per le 19:30. Le biancazzurre U20 ripartono dal gruppo che a Malta, nel '25, vinse l'Europeo SCA U18; la novità è in panchina col debutto di Francesco Lombardi, fresco di nomina a CT di tutte le nazionali femminili sammarinesi. "Partiamo un po' avvantaggiati - commenta Lombardi - perché prima di tutto giochiamo a San Marino, giochiamo in casa. Noi qui ci alleniamo tutti i giorni, quindi lo conosciamo bene. E poi l'anno scorso questa squadra ha vinto il campionato, quindi dovremmo essere la squadra da battere. Però in un Under-20 basta poco, cioè un inserimento di un paio di giocatrici che sono cresciute nell'arco di un anno tecnicamente e atleticamente può fare la differenza".

Lombardi, che da palleggiatore militò in A1 e in nazionale italiana, guiderà anche la squadra femminile della Beach&Park, salita dalla Serie D alla Serie C: "Faremo un campionato sicuramente più importante rispetto a quello che hanno disputato l'anno scorso, sarà duro. Quindi l'obiettivo per il momento è la salvezza, fino a che non capiremo il nostro valore".







