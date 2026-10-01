VOLLEY Volley, al Pala Casadei si giocano le qualificazioni all'Europeo SCA U20 femminile Due gironi da tre - San Marino è con Monaco e Faroe - e domenica la finalissima, che mette in palio un posto alla fase finale. Francesco Lombardi debutta come CT delle nazionali femminili binacazzurre.

Fine settimana internazionale al Pala Casadei, che ospiterà le qualificazioni agli Europei Small Countries Association U20 di pallavolo femminile. 6 le squadre coinvolte, divise in due gironi, con la prima classificata che otterrà il pass per la fase finale del torneo, in programma nel 2027.

San Marino è nel gruppo con Monaco e Faroe, da affrontare rispettivamente venerdì alle 17:30 e sabato alle 20:30, nell'altro ci sono Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia: le vincitrici dei due gironi si affronteranno nella finalissima di domenica, fissata per le 19:30. Le biancazzurre U20 ripartono dal gruppo che a Malta, nel '25, vinse l'Europeo SCA U18; la novità è in panchina col debutto di Francesco Lombardi, fresco di nomina a CT di tutte le nazionali femminili sammarinesi. "Partiamo un po' avvantaggiati - commenta Lombardi - perché prima di tutto giochiamo a San Marino, giochiamo in casa. Noi qui ci alleniamo tutti i giorni, quindi lo conosciamo bene. E poi l'anno scorso questa squadra ha vinto il campionato, quindi dovremmo essere la squadra da battere. Però in un Under-20 basta poco, cioè un inserimento di un paio di giocatrici che sono cresciute nell'arco di un anno tecnicamente e atleticamente può fare la differenza".

Lombardi, che da palleggiatore militò in A1 e in nazionale italiana, guiderà anche la squadra femminile della Beach&Park, salita dalla Serie D alla Serie C: "Faremo un campionato sicuramente più importante rispetto a quello che hanno disputato l'anno scorso, sarà duro. Quindi l'obiettivo per il momento è la salvezza, fino a che non capiremo il nostro valore".

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