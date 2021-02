Dopo la netta sconfitta di sabato scorso a Savignano sul Rubicone, la Titan Services torna al PalaCasadei per affrontare la Querzoli Forlì. L'impegno è tra i più complicati per la squadra di Stefano Mascetti. I romagnoli sono in testa alla classifica insieme a Bologna con una gara a testa da recuperare. La Titan Services è terza con 6 punti. Si gioca domani alle 18:30.