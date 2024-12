PALLAVOLO Volley: alla Moma Winter Cup anche 2 squadre di San Marino tra le 215 partecipanti A Modena il torneo di pallavolo giovanile che ha visto la partecipazione le due formazioni del titano Under 16 femminile e Under 15 maschile.

Volley: alla Moma Winter Cup anche 2 squadre di San Marino tra le 215 partecipanti.

Prestigiosa partecipazione per il volley sammarinese alla Moma Winter Cup, che quest'anno ha visto la partecipazione di 215 squadre al torneo giovanile organizzato a Modena con finali al Pala Panini. La squadra under 15 maschile di San Marino è stata superata nel girone di qualificazione da GS VVF Reggio Emilia 2-0 (25/17 – 25/23) e da Monza per 2-0 (25/6 – 25/17). I Titani hanno battuto Arezzo per 2-1 (25/10 – 17/25 – 17/15) nello spareggio. Nel tabellone per il piazzamento i sammarinesi hanno chiuso al 12' posto finale dopo il ko contro Grosseto per 2-0 (14/25 – 14/25).

In campo femminile San Marino schierava la squadra under 16. Nel girone di qualificazione le biancoazzurre sono state battute 2-0 (25/23 – 25/15) da Parma, per poi cedere a Settimo Milanese 2-0 (25/8 – 25/19) e ottenere una bella vittoria contro Lizzana per 2-0 (25/14 – 25/21). Nel tabellone per il piazzamento le Titane hanno ottenuto il 37' posto grazie alla vittoria contro Milano per 2-0 (25/19 – 25-8).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: