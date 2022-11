VOLLEY Volley: ancora ko le squadre In serie B la squadra di Mascetti cede in casa contro Mantova, in serie D ko a Longiano.

Continua il momento negativo delle squadre di volley del Titano. In serie B la PromoPharma perde 3-0 in casa contro Mantova. Al PalaCasadei la squadra di Stefano Mascetti ospitava la capolista che ha confermato tutte le sue qualità. La formazione di Simone Serafini non ha ancora perso un set in questo campionato. Avvio equilibrato, poi gli ospiti prendono il largo a metà del primo set e il parziale si chiude 25/16. Nel secondo i Titani riescono ad andare avanti per poi subire il ritorno di Mantova che si prende il parziale con un 25/20. Nel terzo set Mantova alza subito l'intensità del gioco e continua a spingere tanto da chiuderlo 25/16. In tabellino Zonzini è in doppia cifra con 12 punti, tra gli ospiti da segnalare i 19 di Cordani. In classifica Mantova guida con 15 punti davanti a Forlì con 14. San Marino è terzultimo con 3 punti con Ravenna davanti a Viadana a 1 e Legnago a zero. Prossimo impegno proprio con il fanalino di coda in trasferta, gara importantissima per i Titani.

In serie D femminile la squadra di Wilson Renzi perde a Longiano 3-0. Le biancoazzurre fanno i conti con l'assenza di Ghinelli che si è aggiunge a quella di Veronica Renzi e Anna Rossi. Nel primo parziale le padrone di casa chiudono 25/17. Nel secondo parziale le Titane giocano di più ma cedono 25/19. Peccato per il terzo set che la Titan Services cede 26/24. Le Titane sono penultime con un punto davanti a Ravenna e Forlì ancora a zero. Mercoledì anticipo di campionato in casa contro Viserba.

