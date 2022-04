Volley: Beach&Park e Titan Services salve nei rispettivi campionati

È una sconfitta che non fa male per la Beach&Park. La squadra di Wilson Renzi perde 3-0 al PalaCasadei con la Portuali Ravenna, nonostante il ko le Titane possono festeggiare la salvezza. Le biancoazzurre, vincendo già mercoledì scorso con il Coriano, avevano praticamente conquistato la salvezza, il ko di Villa Verucchio con Forlì ha ufficializzato il raggiungimento dell'obiettivo. Titane che chiudono con 15 punti con Santarcangelo. Retrocedono Riccione City e Villa Verucchio. Nell'ultima di campionato Portuali Ravenna non ha grandi difficoltà, la Beach&Park raccoglie 15, 16 e 18 punti nei tre set. In tabellino Tura mette 17 punti. Forlimpopoli vince il campionato, Portuali Ravenna e Athena Rimini vanno ai play off.

Sconfitta anche per la Titan Services in serie B. La squadra di Stefano Mascetti cede sul parquet di Potentino Macerata per 3-1. Padroni di casa avanti 25/19, poi il pareggio sammarinese 25/21. I marchigiani s'impongono 25/13 e 25/15. Titani già salvi che hanno affrontano la trasferta molto rimaneggiati. In tabellino doppia cifra per Zonzini e Ricci con 11 e Bernardi con 10. Titan Services in classifica con 28 punti, che chiuderà il campionato sabato prossimo contro la Ventil System San Giovanni di Alessandro Della Balda.