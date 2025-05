VOLLEY Volley: bella vittoria della PromoPharma contro Rubicone Successo di prestigio per i Titani che salgono a quota 45 punti in classifica.

Successo di prestigio della PromoPharma che si aggiudica la sfida del PalaCasadei contro il Rubicone. Una vittoria per 3-0 che conferma l'ottimo momento della squadra di Marco Ricci che grazie a questi tre punti sale a 45 punti in classifica quando manca una giornata alla fine della stagione. Nel primo set i Titani partono bene e allungano subito nel punteggio. Gli ospiti, guidati dall'ex Stefano Mascetti, provano a rientrare, ma riescono sono ad avvicinarsi, perché la PromoPharma chiude 25/17. Il secondo parziale parte come si era chiuso il precedente. San Marino resta davanti, il set è di livello. La PromoPharma sfrutta anche gli errori dei romagnoli per andare a vincere 25/18. Il terzo set è molto equilibrato, con i padroni di casa che questa volta sono costretti a inseguire. Nel tiramolla del punteggio la squadra di Ricci trova l'aggancio sul 23 pari. Il parziale si decide ai vantaggi in favore dei sammarinesi che si aggiudicano il set 27/25. In tabellino sono 17 i punti di Bernacchini e 11 quelli di Frascio. La prossima sfida, l'ultima della stagione, in casa della Sabini Castelferretti può migliorare ancora la classifica, i Titani infatti inseguono a due punti e un successo varrebbe il sorpasso. In serie D femminile l'ultima partita di campionato della Titan Services si gioca mercoledì' 7 maggio alle 20:30 al PalaCasadei.

