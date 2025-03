VOLLEY Volley: bella vittoria per la Titan Services. Ko per la PromoPharma Le Titane superano Faenza, seconda in classifica. I Titani cedono a San Severino Marche.

Nel campionato di serie D femminile la Titan Services conquista un bel successo per 3-0 contro la Fenix Energia Faenza. Un successo importante per la classifica anche perché arrivato contro la seconda forza del campionato. Al PalaCasadei le Titane giocano la partita più bella della stagione, proponendo una bella pallavolo e commettendo pochissimi errori. Il primo set vede la Titan Services andare in vantaggio dopo il 25/21. Le biancoazzurre restano in partita per tutti i parziali tanto che sorprendono Faenza anche nel secondo e terzo chiudendoli con dei punteggi molto netti: 25/15 e 25/11. In tabellino da segnalare i 12 punti di Ghinelli, dieci per Ricci. La Titan Services sale a quota 25 punti in classifica, davanti a Cesena e alle spalle di Alfonsine. Prossimo impegno in trasferta contro Cattolica.

Pesante ko invece per la PromoPharma in serie B maschile. I Titani cedono a San Severino Marche per 3-0. Per i biancoazzurri tanti errori che incidono sulla partita. I padroni di casa s'impongono 25/18 nei primi due set e chiudono il discorso nel terzo ai vantaggi per 26/24. Un ko lascia i sammarinesi a quota 32 punti in classifica. Nel prossimo turno la PromoPharma sfiderà in casa Teramo.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: