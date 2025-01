PALLAVOLO Volley: belle vittorie per le squadre sammarinesi La Titan Services vince contro l'Alfonsine, la PromoPharma batte la capolista San Mauro.

Prima uscita del 2025 da incorniciare per le squadre sammarinesi impegnate nei campionati di volley in Italia. In serie D femminile, la Titan Services supera l'Alfonsine al PalaCasadei per 3-1. La squadra di Stefano Sarti parte bene e si aggiudica il primo set 25/16. Le biancoazzurre subiscono il ritorno delle romagnole nel secondo parziale che sfruttano una partenza lanciata per pareggiare il conto dei set 25/19. La Titan Services torna fuori nel terzo set tanto che il parziale è a senso unico e le sammarinesi lo chiudono 25/9. Nel quarto set la squadra di Sarti non sbaglia e con un 25/23 porta a casa tre punti fondamentali per classifica. In tabellino da segnalare i 25 punti di Tura. Doppia cifra per Ricci con 11. In classifica la Titan Services sale a quota 12 punti e tiene tre squadre alla spalle. Prossimo impegno in casa del Santarcangelo venerdì prossimo.

Colpo della PromoPharma che nel 2025 parte col botto e va a vincere al tie-break in casa della prima in classifica San Mauro Pascoli allenata dall'ex Stefano Mascetti. La squadra di Marco Ricci parte bene e sorprende la capolista chiudendo 25/23 il primo set. Nel secondo i romagnoli recuperano il break sammarinese e ristabiliscono la parità 25/18. Nel terzo altri due break condanno la PromoPharma costretta a cedere 26/24. Il quarto parziale è incredibile, con San Marino che si aggiudica la maratona 36/34. Un set fantastico e ricco di emozioni. Al tie-break, sul 12 pari, la squadra di Ricci trova l'allungo decisivo che vale il 15/13 e la partita. Due punti pesanti per i Titani che salgono a quota 19 in classifica. In tabellino da segnalare i 32 punti di Frascio. Prossimo impegno in casa contro Castelferretti sabato prossimo.

