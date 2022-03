PALLAVOLO Volley: cade la Titan Services, vince ancora la Beach&Park I ragazzi di Stefano Mascetti crollano 3-0 in casa contro Loreto in Serie B mentre le biancazzurre di Wilson Renzi superano 3-1 Riccione e ottengono la terza vittoria consecutiva in Serie D.

K.O. pesante per la Titan Services: i ragazzi di Stefano Mascetti sono autori di una prova incolore contro Loreto e incappano in un 3-0 casalingo senza appello. I sammarinesi peccano nei fondamentali e non hanno il consueto carico di punti provenienti dagli esterni, tanto che nessun giocatore termina in doppia cifra e i due “top scorer” sono Bernardi e Zonzini con 8 punti. Al contrario Loreto domina in lungo e in largo, soprattutto nel primo e terzo set che si chiudono 25-14 e 25-18. Il secondo – il più combattuto – vede i marchigiani imporsi 25-22. Sugli scudi Ulisse con 14 punti. Titan Services che, però, avrà l'immediata occasione per riscattarsi già martedì con il recupero dell'11^ giornata di Serie B proprio contro Loreto, ma in trasferta.

Continua a vincere e convincere, invece, la Beach&Park San Marino in Serie D femminile. Le biancazzurre - allenate da Wilson Renzi - bissano il successo di due settimane fa e superano 3-1 Riccione, dopo il 3-0 dell'andata. Primo parziale vinto ai vantaggi 26-24, secondo e quarto per 25-21 e 25-20. L'unico set lasciato alle avversarie è il terzo, 16-25. E' il terzo successo consecutivo per la Beach&Park trascinata dai 17 di Renzi, i 16 di Ricciotti e i 14 di Tura. Prossimo impegno sabato 2 aprile contro San Giuliano al PalaCasadei di Serravalle.

