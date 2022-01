VOLLEY Volley: campionati ancora fermi. Il Covid blocca i tornei nei quali sono impegnate le sammarinesi

Campionato ancora fermo per altre due giornate. La Fipav, con un comunicato, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate (12esima e 13esima) dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente. Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii: ad oggi sono addirittura 161 i match da recuperare nei campionati di B. La Federazione Italiana Pallavolo conferma fin da ora che al termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei Campionati.

Sono dunque rinviate gli incontri La Nef Osimo - Titan Services San Marino di sabato 15 gennaio e Titan Services – Romagna Banca Bellaria di sabato 22 gennaio. E’ probabile che questi match saranno recuperati a fine stagione. Le altre due partite saltate dalla compagine sammarinese con la Montesi Pesaro del 18 dicembre e con la Novavolley Loreto del 9 gennaio dovrebbero essere giocate in qualche turno infrasettimanale. Il prossimo incontro in programma dovrebbe dunque essere quello del 29 gennaio in trasferta a Potenza Picena

