PALLAVOLO Volley: colpo PromoPharma che supera Ferrara La squadra di Marco Ricci vince al tie-breal contro la terza forza del campionato. Ko per la Titan Services a Rimini.

Grande risultato per la PromoPharma che vince contro il 4 Torri Ferrara, una delle squadre più forti del campionato. Arriva un successo al tie-break che permette ai Titani di conquistare due punti pesanti in chiave classifica. Al PalaCasadei gli ospiti partono bene, poi San Marino resta in scia e mantiene la parità. Sul 21 pari, tre attacchi e un ace estense valgono il 25/21. La reazione della squadra di Marco Ricci produce il pareggio sammarinese. I Titani s'impongono 25/17. Con lo stesso punteggio, il 4 Torri si riporta in vantaggio nel conto dei set. San Marino resta in partita. Nel quarto set la PromoPharma tiene quasi costantemente un vantaggio di due/o più punti. Si alternano lunghe difese e attacchi fulminanti e un livello di gioco sempre molto intenso da ambo le parti. Sul 23/18 i padroni di casa subiscono un parziale di 1 a 4 che potrebbe riaprire il set ma la PromoPharma riesce a chiudere 25/21. Al tie-break San Marino sfrutta al meglio anche le indecisioni di Ferrara e chiude 15/8. Grande apporto di Benvenuti con 21 punti, 18 per Marcovecchio e 12 per Kiva. In classifica i sammarinesi salgono a quota 14 punti. Prossimo impegno in casa del Rubicone.

In serie D femminile la squadra di Stefano Sarti cede 3-0 a Rimini contro la Ke Car Volley. Contro la quarta forza del campionato le Titane giocano una bella partita nonostante le assenze. La Titan Services è in partita, cede 25/22 il primo set e lotta nel secondo ai vantaggi fino al 29/27 per le romagnole. La padrone di casa chiudono 25/21 il terzo. Titan Services che resta a quota 15 punti in classifica. In tabellino da segnalare i 16 punti di Ricci, 10 per Tura. Nel prossimo impegno le sammarinesi ospiteranno lo Sport Village Forlì.

