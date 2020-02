Volley: comincia con una vittoria il girone di ritorno della Titan Services in serie B

Torna il campionato di serie B di volley con la prima di ritorno e la Titan Services si prende una bella vittoria contro il Castelfranco di Sotto. Un successo che arriva al tie-break dopo aver rimontato un set ai toscani. Gli ospiti infatti si aggiudicano il primo parziale 25/16, dando l'impressione di avere qualche cosa in più dei sammarinesi. Nel secondo set la squadra di Marco Nuti ripropone gli stessi temi tattici del primo, puntando su battuta e ottima difesa. L'equilibrio del parziale è rotto dopo il 9 pari. Castelfranco allunga, ma San Marino riesce a riprendere il set. Arriva anche il vantaggio sammarinese che spinge la Titan Services, che va a chiudere 25/23. Nel terzo la Titan Services costruisce il vantaggio con i punti di Kiva. Il gap aumenta e permette ai biancoazzurri di chiudere 25/19 e portarsi in vantaggio nel conto dei set. Parte bene il quarto parziale con la Titan Services che è attenta in difesa e si guadagna un piccolo vantaggio di punti a inizio set. Castelfranco non ci sta e ribalta il punteggio andando a chiudere 25/18. Si decide al tie-break, con San Marino avanti 8/4 al cambio campo. I toscani sono tenuti a distanza di sicurezza e la Titan Services vince 15/11. In tabellino: Kiva 17 punti, doppia cifra anche per Mondaini, 13 e Lazzarini 11.Successo importante per la squadra di Stefano Mascetti che con 12 punti condivide la posizione con La Spezia a +1 su Città di Castello. In fondo Cesena a 6 e Perugia a 2. Prossimo impegno in trasferta a Portomaggiore.

Parte bene anche il ritorno della squadra femminile della Banca di San Marino. A Cervia le Titane vincono 3-0. Un successo che riscatta il ko della gara di andata, con le biancoazzurre che hanno proposto una buona prova in difesa e fatto la differenza in battuta con ben 12 ace. Le romagnole lottano il primo set, chiuso a 22 punti, cedono il secondo a 15 e nel terzo non vanno oltre i 21 punti. La squadra di Wilson Renzi sale a quota 23 punti al quarto posto in classifica condiviso con Forlì e Ravenna, a due punti dal terzo occupato da Massavolley con 25. Al comando Bellaria e Cattolica con 32. Prossimo impegno in casa contro Punta Marina.