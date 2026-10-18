Volley, due sconfitte per Gemini Med e Beach&Park nella prima giornata

La serie B maschile della Gemini Med parte con una sconfitta al tie-break. Al PalaCasadei il sestetto sammarinese viene superato 3-2 dalla Querzoli Forlì. I Titani partono bene e si aggiudicano il primo set 25/23. La gara è decisamente equilibrata, tanto che anche il secondo set si decide solo nel finale di parziale per i Titani 26/24. Qui inizia la rimonta di Forlì che dimezza lo svantaggio aggiudicandosi il terzo set per 25/22.
Il pareggio dei romagnoli al termine di un quarto parziale nel quale Forlì s'impone per 25/23. La prima vittoria stagionale viene assegnata al tie-break. I romagnoli si aggiudicano il quinto set 15/11 e portano a casa due punti.Per i Titani un punto in classifica, ma resta di certo il rammarico. Prossimo impegno in trasferta sul parquet di Loreto che ha iniziato la stagione con una vittoria per 3-1 a Teramo contro il Montorio.
Debutto in trasferta per la serie C femminile con la squadra della Beach&Park che cede sul campo del Massavolley per 3-0, 25-17, 25-22 e 25-15 i parziali. Prossimo impegno per le Titane in casa contro la Project System Rimini sconfitta all'esordio 3-2 dal Budrio Bologna.