Volley: due sconfitte per le squadre sammarinesi

Prevedibile una sconfitta per la Beach&Park nel campionato di serie C contro la Teodora Ravenna. La formazione romagnola è seconda in classifica e per la giovane squadra di coach Wilson Renzi era una partita più che proibitiva. Al PalaCasadei la squadra ospite s'impone per 3-0 concedendo alle Titane al massimo 19 punti nel terzo set. Nei primi due parziali la gara è stata gestita dalle romagnole che hanno lasciato alla Beach&Park appena 13 e 11 punti. Nel terzo parziale le biancoazzurre si sono trovate anche avanti nel punteggio sul 18/16, per poi non riuscire a trovare il break decisivo per tentare di chiudere il set in proprio favore. Tura mette dieci punti a referto. In classifica le sammarinesi occupano il penultimo posto davanti a Villa Verucchio.

Prossimo impegno giovedì 16 dicembre in trasferta contro l'Idea Volley Santarcangelo.







Raccoglie un punto sul parquet della Bontempi Collemarino la Titan Services. La squadra di Stefano Mascetti perde al tie-break. Resta il rammarico per i Titani per aver mancato l'affondo decisivo dopo aver vinto i primi due parziali 25/22 e 25/20. I padroni di casa hanno reagito e pareggiato il conto dei set. La vittoria è stata assegnata al tie-break, che ha permesso a Collemarino di prendersi due punti vincendo 15/13. Frascio mette 23 punti, Benvenuti 19 e Kiva 11. In classifica i Titani salgono a quota 14 punti.

Sabato 18 dicembre impegno in casa contro la Montesi Volley Pesaro capolista.