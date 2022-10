VOLLEY Volley: due sconfitte per le squadre sammarinesi

Week-end da dimenticare per il volley. In serie B la PromoPharma perde il derby contro la Sab Rubicone per 3-0. La squadra di Stefano Mascetti cede nettamente non andando oltre ai 17 punti nel primo set. I romagnoli giocano una buona partita, San Marino non riesce a mettere mai in difficoltà gli avversari. Nel secondo set Rubicone s'impone 25-14, conferma delle difficoltà dei Titani. Nel terzo parziale la PromoPharma si ferma a 16 punti. Rubicone s'impone 3-0. Kiva è l'unico in doppia cifra con 10 punti. Il prossimo impegno per la PromoPharma è in trasferta contro il San Martino in Rio che in classifica ha 4 punti. Girone guidato da Mantova e Forlì a punteggio pieno.

In serie D femminile sconfitta in trasferta per la Titan Services. Per la squadra di Wilson Renzi è la terza sconfitta in altrettante gare giocate. Biancoazzurre che cedono 25/10 e 25/17 i primi due set. Meglio nel terzo parziale con la Titan Services che riesce a restare di più nella partita cedendo però 25/22. In doppia cifra Ghinelli con 12 punti, il prossimo impegno delle biancoazzurre è in casa contro la Fenix Faenza.

