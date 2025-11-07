BASKET VOLLEY Volley e basket: gli impegni delle squadre del Titano

Dopo le due belle vittorie consecutive, in trasferta con Ravenna e in casa con Bologna, la Gemini Med San Marino cerca continuità lontano dal Titano. La squadra di Roberto Pascucci sarà impegnata sul campo di Macerata. Un test importante per i biancoazzurri contro una squadra che ha raccolto 9 punti in classifica finora, uno in più della Beach&Park. Il campionato è molto equilibrato con Osimo al comando con 11 davanti a Rubicono, Forlì con 10, Macerata e Loreto con 9. San Marino è in lotta per la zona alta della classifica e un buon risultato, su campo storicamente difficile, potrebbe dare segnali importanti sulla stagione dei Titani. Impegno casalingo per la Titan Services nel campionato di serie D femminile. La squadra di Roberto Sarti ha giocato due buone prove contro Stella Rimini e Mattei Ravenna senza raccogliere punti. Le Titane sono ancora ferme a zero con la volley Academy Benelli. Al PalaCasadei arriva una delle capoliste, la Vtr Rimini a punteggio pieno dopo due partite. Dal volley al basket con la Pallacanestro Titano che ospita al Multieventi il Falconara Basket. La squadra di coach Rossini è reduce dal ko a tavolino contro Urbania per 20-0, maturato per i problemi tecnici al tabellone della palestra di Acquaviva. Nella sesta giornata i Titans sono chiamati a riprendere nel migliore dei modi il campionato contro una squadra che non ha mai vinto in questo campionato. Il fattore campo e la classifica sono elementi che devono far ben sperare per la Pallacanestro Titano per mettersi alle spalle il ko della scorsa settimana.

