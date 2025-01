Volley e Basket, si torna in campo

Dopo la sosta natalizia il volley sammarinese torna in campo. E la prima partita del 2025 sarà speciale per la PromoPharma, impegnata nel campionato di Serie B maschile. I biancazzurri saranno di scena alle 17.30 a San Mauro Pascoli per affrontare la Sab Group Rubicone, squadra guidata da coach Stefano Mascetti per tanti anni allenatore del club e anche della Nazionale. Tanti giocatori, quindi, ritroveranno il tecnico che li ha lanciati nella pallavolo che conta. Al di là di corsi e ricorsi storici, i ragazzi di Marco Ricci andranno a caccia della prestazione in casa della capolista. La PromoPharma è a metà classifica con 17 punti, portare a casa qualche punto sarebbe importante in ottica salvezza. E, perché no, pure per guardare più avanti.

A disperata ricerca di punti per la classifica, invece, la Titan Services nella Serie D femminile. Le sammarinesi, al momento, sono terz'ultime a quota 9 e – alle 19.30 al PalaCasadei – se la vedranno contro Alfonsine. Tutte le ragazze a disposizione di coach Stefano Sarti.

È tempo di tornare sul parquet anche per la Pallacanestro Titano: la banda di Stefano Rossini, che viene da 5 sconfitte nelle ultime 6, è chiamata al pronto riscatto. L'avversario però è di quelli ostici: Fossombrone si trova in quarta posizione con 18 punti, a +8 su Macina e compagni. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni dei Titans: palla a due domenica alle 18 per l'ultima del girone d'andata in Serie C.