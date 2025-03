Volley; entrambe le squadre in cerca di riscatto. Basket: grande attesa per la sfida con Urbania

La PromoPharma è chiamata a riscattare la sconfitta di Osimo il sestetto sammarinese vuole ripartire già da domani quando al Pala Casadei arriverà Falconara. Si gioca alle 17.30. All’andata i Titani s’imposero in trasferta per 3 a 1. “Incontriamo una squadra che ha meno punti di noi ma dovremo avere grande attenzione mentale per non giocare sotto ritmo. – dichiara alla vigilia coach Marco Ricci, - Falconara è una squadra che va affrontata con la giusta mentalità, portando in campo la nostra idea di gioco e, quindi, lavorando bene in allenamento”. L’infermeria della PromoPharma è vuota e tutti i giocatori sono a disposizione.

Voglia di riscossa anche per le ragazze della Titan Services Dopo la sconfitta arrivata al tie-break dall’Idea Volley Bellaria sabato scorso al Pala Casadei di Serravalle .“Recuperiamo l’opposto Federica Tura ma abbiamo perso per infortunio fino alla fine del campionato il primo libero e capitano Alice Pasolini; la centrale Rosa Muccioli e la schiacciatrice Linda Ricciotti. – spiega Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. –Chiaro che certi meccanismi di gioco che si provano e riprovano in allenamento vengono a saltare ma chi ha preso il posto di queste giocatrici, quando chiamata in causa, ha fatto molto bene. Dunque andremo in trasferta per fare punti appoggiandoci sulle nostre prerogative tecniche, sapendo che giochiamo contro una bella squadra che all’andata ci aveva battuto al tie-break”. Si gioca sul parquet di Tavullia domani alle 18 Unica Volley Rimini – Titan Services San Marino valida per la 16esima giornata di Serie D femminile

C'è attesa per la sfida di Basket tra la Pallacanestro Titano Urbania. Si gioca alla palestra del Multieventi alle 18.30. Urbania occupa la quarta posizione in campionato con 26 punti contro i 18 del quintetto sammarinese, ottava ed ultima piazza che da accesso ai play off in coabitazione con Montegranaro. Inutile dire che si tratta di una sfida molto importante per il quintetto di Stefano Rossini contro una squadra che schiera Federico Perez Da Rold capace di realizzare 30 punti nell'ultima sfida di campionato. Partita molto interessante, una vittoria dei sammarinesi significherebbe avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo play off.