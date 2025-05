ANDORRA 2025 Volley: esordio con vittoria per San Marino Un successo in rimonta contro l'Islanda alla presenza dei Capitani Reggenti e del Segretario di Stato per lo Sport.

La squadra maschile di volley di San Marino inizia il torneo con una bella vittoria per 3-1 contro l'Islanda. Un successo in rimonta per i Titani che avevo lasciato agli avversari il primo set per 25-20. Poi la bella reazione dei sammarinese, che sotto gli occhi attenti dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, hanno dato il via a una bella rimonta partita dal 25-16 del secondo set e proseguita con i 25-21 e 25-22 di terzo e quarto. In tabellino da segnalare i 20 punti di Samuel Frascio. In doppia cifra anche Kiva con 14 e Zamagni con 11. Prossimo impegno domani contro il Lussemburgo.

