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Volley, Europei U20: San Marino vola in finale, 3-0 all’Irlanda

di Alessandro Ciacci
4 ott 2026
Volley, Europei U20: San Marino vola in finale, 3-0 all’Irlanda

Altra super prestazione della Nazionale Under 20 femminile di San Marino che centra la finale nelle qualificazioni agli europei di categoria di volley. Dopo i netti successi nel girone contro Monaco e Isole Faroe, le ragazze guidate da coach “Pippi” Lombardi travolgono anche l’Irlanda in semifinale. Netto 3-0 in favore delle Titane con un triplo 25-14. Alle 19.30, sempre al PalaCasadei, in programma la finalissima con San Marino che affronterà la vincente di Islanda-Isole Faroe. 

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