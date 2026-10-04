Volley, Europei U20: San Marino vola in finale, 3-0 all’Irlanda

Altra super prestazione della Nazionale Under 20 femminile di San Marino che centra la finale nelle qualificazioni agli europei di categoria di volley. Dopo i netti successi nel girone contro Monaco e Isole Faroe, le ragazze guidate da coach “Pippi” Lombardi travolgono anche l’Irlanda in semifinale. Netto 3-0 in favore delle Titane con un triplo 25-14. Alle 19.30, sempre al PalaCasadei, in programma la finalissima con San Marino che affronterà la vincente di Islanda-Isole Faroe.
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