Volley, Europeo SCA: San Marino parte bene, 3-0 all'Irlanda

Da buon campione in carica, San Marino comincia l'Europeo Small Coutries Association con un successo d'autorità sull'Irlanda. Un 3-0 netto anche nei parziali, doppio 25-16 per cominciare e 25-20 per concludere. I 12 di Benvenuti e i 10 di Bernardi guidano i biancazzurri in cima alla classifica, condivisa con la Scozia. A sua volta andata di 3-0 sull'Irlanda del Nord (25-19 e doppio 25-22) e stasera avversaria dei Titani per decretare la capolista in solitaria: si gioca alle 20:30, con diretta su San Marino RTV.

Al PalaCasadei ci sono anche i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi ad assistere a un San Marino subito dominante: sotto 18-8, l'Irlanda riuscirà al massimo a portarsi sul -7, così il primo 25-16 va in archivio in fretta. Nel secondo set Pascucci mischia le carte e lancia in sestetto il classe 2010 Davide Mazza: e sarà l'altro Mazza, Federico, a firmare il secondo 25-16 di serata, in una partita in bilico solo fino al 7 pari e subito definitivamente spezzata da un 4-0 biancazzurro. Si va al terzo e qui l'Irlanda ha una prima reazione d'orgoglio, con Pascucci che, incassato l'8-3 iniziale, chiama time out per riordinare le idee. E ottiene la reazione cercata, con San Marino che va prima sul 13-9 e poi sul 19-10. Qui i verdi hanno un ultimo sussulto con 4 punti in fila, ma poi s'arrestano definitivamente: San Marino la chiude in 25-20 e può così concentrarsi sulla Scozia.