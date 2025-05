Volley. I Titani chiudono la stagione al 7° posto in Serie B

La PromoPharma San Marino ha chiuso il campionato di Serie B con una sconfitta per 3-0 sul campo della Sabini Castelferretti (25/23, 25/18, 25/19), ma con la soddisfazione di un ottimo settimo posto finale. “Abbiamo tenuto bene nei primi due set, ma muro, difesa e ricezione non sono stati all’altezza delle ultime uscite,” ha commentato l’allenatore Marco Ricci. L’infortunio di Marcoionni nel primo set ha pesato sulla prestazione. Nel terzo set spazio anche ai giocatori meno utilizzati in stagione, a coronamento di un campionato solido e combattuto fino all’ultima giornata.