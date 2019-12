VOLLEY Volley: il 10° Memorial Alessandro Casadei è degli "amici di Cassa" Un triangolare amichevole tra squadre composte da nuovi e vecchi amici del capitano e palleggiatore della Nazionale, tragicamente scomparso nel 2009.

Una rimpatriata tra amici, tutti riuniti nella palestra che porta il suo nome e per fare ciò che a “Cassa” piaceva di più: giocare a pallavolo. Il decennale del Memorial Alessandro Casadei, organizzato ogni anno dalla Federazione Sammarinese di Volley per ricordare il capitano e palleggiatore della nazionale scomparso nel 2009, ha cambiato format: una serie di match amichevoli tra compagni di squadra, nuova e vecchia generazione della pallavolo sammarinese. L'occasione giusta per scherzare e divertirsi, proprio come piaceva fare a “Cassa”.

Un triangolare che ha visto presenti molti giocatori dell'attuale Nazionale - impegnata nei prossimi giorni a Bottega per un torneo - e che ha deliziato il pubblico, oltre alla famiglia di Alessandro e la sorella Lara in primis.





Nel servizio le interviste a Marino Muccioli e Lara Casadei

