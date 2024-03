PALLAVOLO Volley: impresa della Titan Services che batte Bagnacavallo Le sammarinesi superano la terza forza del campionato al tie-break. La PromoPharma cade in casa della capolista Collemarino.

Bella vittoria della Titan Services che supera 3-2 Bagnacavallo. Un successo importante per la squadra di Marco Ricci contro la terza forza del campionato. Una vera impresa delle Titane che partono benissimo. Primo set chiuso per 25/22 dalle sammarinesi. Una prestazione replicata nel secondo parziale chiuso sul 25/16 per la Titan Services. Nel terzo set la reazione di Bagnacavallo produce un 25/10 che riaccende le sperante delle ospiti. La partita è avvincente, il quarto parziale vale il pareggio 25/22. La partita si decide al tie-break. Un quinto set lunghissimo deciso solo dopo i vantaggi 21/19. Una grande impresa per la formazione sammarinese che conquista due punti pesanti per la classifica. In tabellino super Tura con 20 punti, in doppia cifra anche Muccioli con 10. Titan Services che sale a quota 20 punti in classifica con Santarcangelo si tiene alle spalle tre squadre. Prossimo impegno in anticipo venerdì contro Longiano in trasferta.

Trasferta difficile per la PromoPharma impegnata sul campo della prima in classifica. Ad Ancona la squadra di Marco Ricci cede 3-0. San Marino gioca una buona partita ma non basta contro la qualità della capolista che già nel primo set dimostra tutta la sua forza chiudendo 25/14. Collemarino guida la classifica adesso con 43 punti, con 6 lunghezze di vantaggio su Castelferretti. I marchigiani si confermano squadra molto forte e anche nel secondo parziale lo dimostrano con un 25/12 che non lascia scampo ai Titani. PromoPharma che nel terzo set ha tentato di creare qualche problema in più alla capolista. Un parziale più aperto con i marchigiani avanti 21/19, prima dello strappo di Collemarino che ha chiuso set e partita con un 25/20. In classifica i Titani restano a 18 punti e nel prossimo impegno al PalaCasadei sfideranno il fanalino di coda Lube Civitanova.

