PALLAVOLO Volley: impresa Titan Services a Falconara Marittima

Una Titan Services completamente rimaneggiata, con solo otto effettivi, vince a Falconara Marittima 3-0 (19, 22, 18). Un successo importante per la squadra di Stefano Mascetti che sale a quota 20 punti in classifica. Prossimo impegno sabato prossimo al PalaCasadei contro la Paoloni Macerata prima in classifica.

