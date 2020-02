Volley: infortunio per Elisa Morolli con la Teodora Ravenna

Brutto infortunio per Elisa Morolli, la pallavolista medaglia d'argento con San Marino ai Giochi dei Piccoli Stati del 2017, ha riportato la rottura del tendine d'Achille nel corso nel terzo set della partita vinta dalla sua Conad Olimpia Teodora sul campo della Libertas Martignacco in serie A2. Per l'ex giocatrice del CUS Torino i tempi di recupero si stimano in 4/5 mesi come riportato dal sito della società romagnola.