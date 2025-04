Sconfitta in trasferta per la PromoPharma nel campionato di serie B di volley. La squadra di coach Marco Ricci è stata superata dal Real Bottega per 3-1 con i parziali di 25/19, 25/12, 25/27, 25/18. Biancoazzurri che restano a quota 39 punti. In tabellino da segnalare i 16 punti a testa per Frascio e Bernacchini. Prossimo impegno in casa sabato 26 aprile al PalaCasadei contro Riccione.