VOLLEY Volley, ko per Promopharma e Titan Services I ragazzi cedono al tie break alla capolista Castelferretti, le ragazze cadono 3-1 a Riccione.

La Promopharma crede a lungo nell'impresa di fare lo sbambetto alla capolista Castelferretti, che dopo un continuo rincorrere però fa valere i gradi ed espugna il PalaCasadei al tie break. Resta l'amaro per la grande prova dei biancazzurri, guidati dai 21 di Frascio e dai 27 combinati da Benvenuti e Marcovecchio.

Anche perché è sempre San Marino a portarsi avanti, a partire da un primo set che vede gli ospiti di rincorsa e spesso costretti al time out. Che però non danno frutti: difesa e muro funzionano bene e la PromoPharma va a +6, conducendola, nonostante i mini parziali avversari, fino al 25-21.

Il secondo inizia sulla stessa falsariga, con la differenza che stavolta Castelferretti la riprende in fretta e, dopo un lungo stallo, sul 18 pari si prende un margine tanto minimo, quanto sufficiente, per concluderla sul 21-25.

Nel terzo invece è di nuovo San Marino ad avere in mano la situazione e qui addirittura imbastisce un +9 fatale per gli anconetani, che nonostante un immediato 4-0 non riescono più a metterla in discussione. 25-19 e Titani a un set dal trionfo, ma una volta messa all'angolo la capolista dà senso al suo status mettendosi a regime.

Tremendo 11-25 ed è tie break: San Marino comincia bene con due attacchi a punto di Benvenuti e un ace di Bernardi, Castelferretti però resta sul pezzo appoggiandosi alla vena di Mancinelli, mette la freccia con un parziale di 5-0 che la porta a quota 12, salendo senza troppi problemi al definitivo 11-15.

Questo nell'ultima di andata della B maschile, in D femminile invece il ritorno della Titan Services si apre con un ko per 3-1 sul campo di Riccione: 25-21 19-25 25-16 e 25-20 i parziali di serata.

