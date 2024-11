PALLAVOLO Volley: l'Osimo del Ct Pascucci vince al PalaCasadei contro la PromoPharma In serie B maschile, la squadra marchigiana è guidata dal ct di San Marino. I Titani cedono in casa 3-1. Battute nell'anticipo le ragazze dalla Titan Services in serie D.

La PromoPharma cade in casa per 3-1 contro Osimo. Nella quarta giornata del campionato di serie B era di fatto un derby contro i marchigiani. Sulla panchina di Osimo siede il ct della nazionale di San Marino Roberto Pascucci.

L'inizio della partita è molto combattuto e si gioca punto a punto. Sul 16/13 arriva il primo allungo sammarinese, si torna in parità sul 21. Osimo trova il break decisivo che permette agli ospiti di chiudere sul 25/23. Secondo parziale che si apre nel segno di Osimo, che riesce a prendere il largo e portarsi sul +7. Troppo il gap da colmare, il set è della squadra di Pascucci che s'impone 25/17. La reazione dei Titani arriva nel terzo parziale. I sammarinesi partono bene e il set sembra ricalcare, ma a parti invertite, il precedente. Si chiude sul 25/16 San Marino. Il quarto parziale è molto tirato. Il primo break è di Osimo, che riesce ad allargare il divario. Ricci prova a spezzare l'andamento con il time-out. San Marino prova a rientrare, ma la difesa ospite regge bene e il punteggio del parziale è 25/18 Osimo. In tabellino sono 23 i punti di Frascio e 20 quelli di Bernacchini. La squadra di Marco Ricci resta a quota 5 punti in classifica, mentre quella di Roberto Pascucci comanda con 9 punti insieme a San Mauro Pascoli. Per i Titani il prossimo impegno sarà in trasferta sabato prossimo a Falconara Marittima.

In serie D femminile, nell'anticipo della seconda giornata la squadra di Stefano Maestri è stata superata 3-0 a Cesena. La Titan Services non va oltre i 22 punti nel secondo parziale, cedendo il primo e terzo 25/16 e 25/18. Prossimo impegno in casa contro la Figurella Rimini al PalaCasadei sabato 9 novembre.

