VOLLEY Volley: l'under 16 della Beach & Park è vicecampione territoriale

Volley: l'under 16 della Beach & Park è vicecampione territoriale.

Al Pala-Picci di Forlimpopoli, la finale del Campionato Territoriale Romagna Uno FIPAV Under 16 Femminile. Le quattro squadre protagoniste sono state: Rainbow U16 Forlimpopoli, Unica Volley, Athena Rimini e la Beach & Park Volley San Marino. Nella prima semifinale tra Beach & Park Volley San Marino e Rainbow U16 Forlimpopoli, le sammarinesi chiudono 3-1 (22-25; 25-14; 25-20; 25-15). In finale le Titane sono state superate per 3-0 (14-25; 20-25; 18-25) dall'Unica Volley.

