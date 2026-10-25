VOLLEY

Volley, la Beach&Park perde in casa contro la Project System Rimini.

Volley, la Beach&Park perde in casa contro la Project System Rimini..

Ancora una sconfitta per la Beach&Park nel campionato di serie C di volley. La squadra sammarinese, al debutto casalingo, cede 3-1 alla Project System Rimini.

Non basta un buon avvio alle Titane, che si portano in vantaggio chiudendo 25-23 il primo set.

Con lo stesso punteggio le romagnole pareggiano il conto parziali, per poi portarsi sul 2-1 grazie al 25-16 del terzo set. Nel quarto Rimini s'impone 25-21 e si prende i tre punti. Titane ancora a quota zero dopo due partite. Prossimo impegno in trasferta sul campo della Libertas Forlì.

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