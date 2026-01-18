TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Volley, la Gemini Med batte la capolista Rubicone

Successo anche la Titan Services nel campionato di serie D femminile

di Elia Gorini
18 gen 2026

Una grande prova della Gemini Med vale un successo d'oro contro la capolista Rubicone. Una vittoria che permette di consolidare il quarto posto in classifica e accorciare un po'. Al PalaCasadei è sfida nella sfida con Stefano Mascetti che torna da avversario sul Titano. Un prova di alto livello dei sammarinesi. Inizio molto positivo dei biancoazzurri che si portano sul 7/2. Il set torna in equilibrio 12/11 e si gioca punto a punto fino al 18/16. Minibreak dei Titani che allungano 20/16. I romagnoli tornano vicino. Sul 24/21 San Marino subisce due attacchi, commette un errore sulle bande e così si va ai vantaggi che sono una battaglia nella battaglia. La spunta la Gemini Med per 29/27. Il secondo parziale inizia com’era finito il primo: nel segno dell’equilibrio. Tutto il set si gioca “a distanza ravvicinata” e si possono apprezzare bellissime combinazioni e scelte di gioco da ambo le parti. Battuta, difesa e ricezione sono di alto livello e il gioco ne guadagna. Sul 24/23 è l’ennesimo attacco positivo di Oforah a chiudere il set. Nella terza ripresa di gioco il primo allungo è dei titani (19/13) con un break di 5 a 0. È quello decisivo. La Gemini Med non molla la presa e chiude set e partita 25/19. In tabellino Oforah con 20 punti e Frascio con 18. In classifica San Marino è quarto a 28 punti a -1 dalla Querzoli Forlì da sfidare sabato 7 febbraio al PalaCasadei. Nel campionato di serie D femminile, la Titan Services vince 3-0 sul campo dell'Alfonsine. Un successo che da continuità alla vittoria della scorsa settimana al tie-break. Le Titane s'impongono 25/19, 25/22 e 25/6. In tabellino sono 17 i punti per Pedrelli. La Titan Services sale a quota 19 punti in classifica. Prossimo impegno ancora in trasferta il 7 febbraio sul campo del fanalino di coda Caf Acli Stella Rimini.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.